DÜNYA

Bakan uyardı: Dilinizi ağzınızda tutun, inekleri öpmeyin!

İnternet kullanıcılarının yeni takıntısı 'Cow Kiss Challenge'. Avusturya hükümetini teyakkuza geçiren sosyal medya akımı kapsamında bir yardım kuruluşuna para toplamak için insanlar inekleri öpüyor ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

İsviçre menşeli bir telefon uygulaması olan Castl üzerinden yaygınlaşan #KuhKussChallenge hashtag'i ile paylaşılan videolar Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger'ın tepkisine neden oldu.

Bu çılgınlığın büyük bir tehlike olduğunu söyleyen bakan özellikle yeni yavrulamış ineklerin görünenden daha saldırgan olabileceğine vurdu yaptı.

Bakan "Çayırlar ve otlaklar hayvanat bahçesi değildir. Bu tarz girişimlerin ciddi sonuçları olabilir" dedi.

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