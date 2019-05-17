GÜNCEL

Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti

Uşak’ta fabrikasına kurduğu düzenekle esrar üreten şahıs, ürettiği esrarı jandarmaya satmak isterken yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deri fabrikasının sahibi olan M.T'nin (28) esrar sattığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. 3 ay süren inceleme ve teknik takip sonucu şüphelinin fabrikasında esrar ürettiği belirlendi. Alıcı kılığında iletişim kuran jandarma ekipleri ile merkeze bağlı Yapağılar köyüne gitmek isteyen M.T.'nin otomobili dün öğle saatlerinde köy yakınlarında durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 690 gram kubar esrar ele geçirilirken, M.T. gözaltına alındı. Jandarma, mahkemeden alınan arama kararına istinaden şüphelinin sahibi olduğu fabrikada yaptığı aramada esrar üretiminde kullanıldığı belirlenen ışık ve ısı kaynakları, çok sayıda saksı, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçer cihazlarının bulunduğu özel bir oda tespit etti. Tespit edilen odada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uşak Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
İYİ Parti'den 19 Mayıs töreni kararı: Katılmayacağız
İYİ Parti'den 19 Mayıs töreni kararı: Katılmayacağız
Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı
Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı
Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam
Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan gündem yaratacak 23 Haziran çıkışı!
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan gündem yaratacak 23 Haziran çıkışı!
Süleyman Soylu o iddialara cevap verdi: Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir
Süleyman Soylu o iddialara cevap verdi: Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbullu Gelin 85. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 85. bölüm 2. fragmanı
Tansu Çiller Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer mi alacak?
Tansu Çiller Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer mi alacak?
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti: 1 köpek telef oldu
Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti: 1 köpek telef oldu
Meksika’da bir otelde meydana gelen patlama anı kamerada
Meksika’da bir otelde meydana gelen patlama anı kamerada
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Koray Aydın: "İyi Parti oyun kurucu olma özelliği taşıyor"
Koray Aydın: "İyi Parti oyun kurucu olma özelliği taşıyor"
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi