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Fikret Orman ile Tuğba Coşkun arasında sürpriz aşk görüntüleri

Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 17. sandık sonunda 2423 oy alan Fikret Orman, 5. kez başkan seçilirken deneyimli başkan, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Gönlünü Tuğba Coşkun'a kaptırdı: Başkanlığının yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ve yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsleyen Fikret Orman, bu kez gönlünü Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'a kaptırdı.

Aşka kapılarını kapatmıştı: Tuğba Coşkun, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'den boşanmış ve hemen ardından gönlünü sosyetik avukat Önder Fırat'a kaptırmıştı. Ancak ikilinin 7 yıllık aşkı 2017'de son bulmuştu. Önder Fırat'la evlilik planları yaparken aşkı biten Tuğba Coşkun, o günden beri özel hayatında sessizliğini koruyordu. 

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