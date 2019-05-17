Hindistan'da sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Olay, Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Chamba kasabasındaki Kakadotha Devlet Okulu’nda meydana geldi. Bir öğretmenin alkolü fazla kaçırması sonucu öğrencilerinin yanında sızması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sarhoş öğretmenin yerde yattığı, içki şişesinin ise hemen yanında durduğu görüldü. Meslektaşlarının yoğun uğraşı sonucu kaldırılıp sandalyeye oturtulan öğretmenin öğrencileri, sarhoş öğretmenleri ile kameralara poz verdi.

Yerel medya, yetkililerin okula geldiğini ve sarhoş öğretmenin meslektaşlarına, öğrencilere ve ailelerine sorular sorduğunu duyurdu. Alınan bilgiler sonucu, yaşanan olayın öğretmenin ilk vukuatı olmadığı belirtilirken; sarhoş öğretmenin hatasını kabul ettiği ve özür dilediği belirtildi. Yaşanan olay sonucu, İlçe Eğitim Görevlisi Heendra Kumar’ın, “Soruşturmaya yönelik bilgiler yetkililere gönderilecek ve öğretmen için gerekli işlemler yapılacaktır” dediği belirtildi.