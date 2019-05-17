POLİTİKA

Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında, "Son 1 hafta 10 gündür başka bir tehditle uğraşıyoruz. Burada söyleyemem. Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz. Epey bir mesafe aldık, ciddi bir tehditle. Herkes alarm vaziyette, İstanbul, Ankara her taraf ciddi bir alarm vaziyette" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber özel yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “TBMM’deki hadise iki türlü yorumlanabilir, bir oradaki kişinin daha önce Mahmut Tanal’la bir bağlantısı var, olabilir milletvekilidir çağırmış olabilir. Çocuğun telefonunda Mahmut Tanal’ın telefonu aranmış. Başka milletvekilleri de aranmış. Ama aranabilir, oradaki bir kişinin telefonundan milletvekilinin telefonu aranabilir. Burada esas dikkat edilmesi gereken legal yapılanmalar üzerinden bunları gerçekleştirmeye çalışırlar, sürekli. Nuriye Gülmen meselesinde olduğu gibi, katı bir örgüttür DHKP-C, açlık grevi yapan akademisyenlerden bahsediyorum. Talimatlarından vazgeçmez” dedi.

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