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Söz 83. bölüm 1. fragmanı

Söz dizisi 83. yeni bölümüyle 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Söz'ün bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Söz 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Star'da...

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

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