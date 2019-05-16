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Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne havadan helikopter destekli operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüste ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Yasa dışı terör örgütüne yönelik yapıldığı öğrenilen operasyonla ilgili bilgi verilmedi.

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