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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Mollaosman Sokak'ta seyir halinde olan Halil Büyük idaresindeki 26 FC 113 plakalı tır ile Gençlik Caddesi istikametinden gelen Bayram Kaya'nın kullandığı 55 NT 021 plakalı otomobil Jandarma Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan tırın sağ kapısında yazan "Dikkat bu alanda sürücü sizi göremez" yazısı ise dikkat çekti. 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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