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Oyuncu Yıldız Asyalı, Yüzündeki İzin Hikayesini Anlattı

2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Yıldız Asyalı, bir seyircinin sorusu üzerine yıllardır yüzünde olan izin gerçek hikayesini anlattı.

Eyvah Kızım Büyüdü, Hayat Bilgisi gibi dizilerde ünlenen oyuncu Yıldız Asyalı, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız Asyalı, yüzündeki değişimle ilgili sorulara canlı yayında yanıt verdi.

YÜZÜNDEKİ İZİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Oyuncu, bir seyircinin 'yüzüne ne oldu, bir şey mi yaptırdın?' sorusu üzerine yüzündeki izin gerçek hikayesi anlattı. Asyalı, soru hakkında şunları söyledi: "2014 yılında bir kaza geçirdim. Arabadaydım. Fren yaptı. Arka koltukta otururken, ön koltuğa çarptım. Yanağım şişti. Babama da söyleyemedim. 1 hafta 10 gün sonra geçti. Yanağım böyle gamze gibi kaldı. Doktora sordum, 'Takıl böyle yapacak bir şey yok' dedi. Rahatsız değilim."

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