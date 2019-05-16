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Binali Yıldırım'dan 'İstanbul' açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Seçimlerin her türlü şaibeden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde sonuçlanmasını ümit ediyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlere ilişkin, "İstanbul’da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum bu seçimler her türlü şaibeden, şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın." dedi. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Uğurlama Töreni'ne katılan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Mayıs’ın Türkiye tarihinde çok önemli olduğunu söyledi.

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