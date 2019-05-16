POLİTİKA

Süleyman Soylu "Esas mağdur Binali Bey'dir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerinde aldığı oylarda kaydırma olduğunu ileri sürdü.

Soylu, "Burada esas mağdur Binali Bey'dir. Hayatımda bu kadar oyun bir taraftan bir tarafa yazıldığı bir seçim hiç görmedim" dedi. Soylu, İstanbul'da 31 Aralık 2016'dan beri tek bir patlama yaşanmadığına dikkat çekti.

Çatalca Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Soylu, 31 Mart yerel seçimleriyle, YSK'nın kararıyla ertelenen 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da ilgniç bir şeylerin olduğunu öne süren Soylu, şunları söyledi:

Milletimizin hakkını hukukunu her yerde aramaya çalışıyoruz. Milletimizin hakkını savunuyoruz. Demokrasi ile geldiğimiz yerde milletin oyunu savunamayacaksak biz bu işleri ne diye yapıyoruz.

''Esas mağdur Binali Bey'dir''

Kendi hakkınızı savunamazsanız bir daha millet size yetki verir mi, kimse vermez. Burada esas mağdur Binali Bey'dir. İstanbul'da bu seçimlerde hayatımda bu kadar oyun, bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstanbul gibi bir yerde Türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim."

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