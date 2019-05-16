İpek Çeken, Ferhunde Hanımlar dizisinden kazandığı parayla ne yaptığını açıkladı

Bir döneme damga vuran senelerce devam eden Ferhunde Hanımlar dizisinin başrol oyuncularından İpek Çeken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu, Ferhunde Hanımlar dizisinden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.

"4.900 TL ALIYORUM"

1993-1999 yılları arasında yayınlanan ve 1780 bölüm yayınlanan Ferhunde Hanımlar'ın İpek'i canlı yayında şunları anlattı: "Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum ve yılın ilk ayında maaş 4.900'le başlar. Sonra da vergi kesintisinden dolayı ilerleyen aylarda azalır.