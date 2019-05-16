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İpek Çeken, Ferhunde Hanımlar dizisinden kazandığı parayla ne yaptığını açıkladı

Ferhunde Hanımlar dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu İpek Çeken, katıldığı canlı yayında dizide kazandığı parayı ne yaptığını açıkladı.

Bir döneme damga vuran senelerce devam eden Ferhunde Hanımlar dizisinin başrol oyuncularından İpek Çeken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oyuncu, Ferhunde Hanımlar dizisinden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.

"4.900 TL ALIYORUM"

1993-1999 yılları arasında yayınlanan ve 1780 bölüm yayınlanan Ferhunde Hanımlar'ın İpek'i canlı yayında şunları anlattı: "Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum ve yılın ilk ayında maaş 4.900'le başlar. Sonra da vergi kesintisinden dolayı ilerleyen aylarda azalır.

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