Tır uçurama yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Olay, öğle saatlerinde D-655 karayolu Kurtsuyu Sapağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Muammer Akdeniz idaresinde ki 34 KJ 7110 plakalı tır sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı. Yan yatan tır betonlarına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken tırı kurtarma çalışmaları sırasında Akçakoca karayolu Düzce istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.