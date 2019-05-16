Bodrum'da yapılan milyon dolarlık Hint düğünü 3 gün 3 gece sürdü

Hindistan'da uluslararası ticaret işiyle uğraşan Gıdwani ailesinin oğlu Suraj Gıdwani düğün için Bodrum'u tercih etti. 3 gün süren düğünün son gününde gelin ve damat geleneksel Hint düğünü ile dünya evine girdi. Yaklaşık 2 milyon dolar harcanan ve 300 davetlinin katıldığı düğünde misafirler özel uçaklarla ilçeye geldi. 10 - 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen düğün için Hindistan'dan gelen 60 personel misafirlere hizmet etti. Düğünde ikram edilen yemekler için ise Hindistan'dan özel aşçıların getirtildiği öğrenildi.

The Bodrum by Paramount Hotel'de gerçekleşen düğüne ilk olarak damat Suraj Gıdwani ve yakınları geldi. Diğer Hint düğünlerinin aksine damat Gıdwani, Mehendi törenine giderken ata binmeyi tercih etti. Daha sonra gelin Bhavna Gıdwani yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelin ve damada Mehendi (Kına) töreni yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren törende din adamlarının duaları eşliğinde Hint gelenekleri yerine getirildi.