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Bakanı Gül'den Abdullah Öcalan açıklaması: ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı "

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye’ye gelen Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 7 Mayıs Salı günü Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı Cezaevini denetledi. Geçtiğimiz günlerde de avukatıyla görüştürülen Öcalan'la ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesine ilişkin "Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil'den haberleşiyorlar zaten" dedi.

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