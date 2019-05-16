16 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

Kemal Kılıçdaroğlu "Davutoğlu'yla defalarca görüştük"

Kılıçdaroğlu "Abdullah Gül tarafsızlığını koruyan bir Cumhurbaşkanıydı. Kendisiyle arada konuşurdum. Davutoğlu'yla da defalarca Türkiye'nin sorunlarını görüştük. Babacan'la herhangi bir ilişkim yok." açıklamalarını yaptı.

Süleyman Soylu "Esas mağdur Binali Bey'dir"

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerinde aldığı oylarda kaydırma olduğunu ileri sürdü "Burada esas mağdur Binali Bey'dir. Hayatımda bu kadar oyun bir taraftan bir tarafa yazıldığı bir seçim hiç görmedim" dedi.

Adalet Bakanı Gül'den "Abdullah Öcalan" açıklaması: Kararlar kaldırıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu'dan Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı!

Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 6,20'den 6,43'e, enflasyon beklentisini ise yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e çıkardı.

Venezuela'dan BM'de olay teklif! Türkiye hami devletimiz olsun

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin ''hami devlet'' olmasını teklif ettiklerini söyledi.