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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü kapsamında, “Millî Mücadeleye Adım Adım” temasıyla hazırlanan ve devam eden dört gün süresince ayrı ayrı yayımlanacak görüntülerin birincisini paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 16 Mayıs 1919 günü 9'uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ile yakın silah arkadaşları, Kız Kulesi açıklarından bindikleri Bandırma Vapuru ile Marmara'nın nazlı sularından Karadeniz'in hırçın dalgalarına açılarak yola çıkmaları konu edilmekte.

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