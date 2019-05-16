POLİTİKA

PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri tanıtıldı

PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri, PTT AŞ tarafından Sirkeci'deki tarihi posta binasında (Büyük Postane) düzenlenen törenle tanıtıldı. PTT'nin etkinliklikleri Milli Mücadele'nin geçtiği, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas gibi şehirlerde yıl sonuna kadar sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir fert ve kurum gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT AŞ) da çok önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, "Öyle ki Posta ve Telgraf Teşkilatımızın vazifesi, harbin sonucuna doğrudan etki etmiştir." dedi.

Turhan, PTT AŞ tarafından Sirkeci'deki tarihi posta binasında (Büyük Postane) düzenlenen "Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yıl Dönümü Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'nda " yaptığı konuşmada, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenleyeceği etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin imanına hürriyetine istikbaline kefen biçenler için sonun başlangıcı oldu

Türk tarihinde 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul'un fethi, 1516 Mısır'ın fethi gibi dönüm noktaları bulunduğunu, 19 Mayıs 1919'un da Türk milleti için böyle bir tarih olduğunu anlatan Turhan, 19 Mayıs'ın, millete, memlekete, ülkeye, imanlarına, hürriyetlerine, istikballerine kefen biçenler için sonun başladığı gün olduğunu söyledi. Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a hareket ederek Milli Mücadele'yi Samsun Tütün Limanı'nda başlattığını ve milletin hürriyet meşalesini ateşlediğini kaydederek, neticede, şanlı tarihine bir kahramanlık destanı daha ekleyen Türk milletinin mevcudiyetine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçaladığını, cennet vatanda yeni bir doğuş gerçekleştiğini anlattı.

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