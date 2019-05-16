Ayvalıklı gençlerden deniz dibi temizliği

Milli Mücadele’nin 100. Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında gerçekleşen dalış etkinliğini; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Suakar, Liman Başkanı, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, Ayvalıklı dalış okullarının temsilcileriyle vatandaşlar ilgiyle izledi. Kuzey Mavi, Prodivers dalış okullarının bünyesindeki dalış eğitmenlerinin nezaretinde; Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği dalışta, öğrenciler Ayvalık Belediye binası önündeki deniz kıyısından dalışlarını gerçekleştirdiler. Setur Marina ekiplerinin de deniz üzerinde nezaret ettiği etkinlikte öğrenciler; düşüncesizce vatandaşların denize attığı çuvallar dolusu atığı çıkardılar.