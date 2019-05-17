Yıldırım'dan ergen protestoculara alkışlı cevap

Yeniden Doğuş operasını izlemeye gelen Binali Yıldırım, tepkiyle karşılaştı. Operayı izlemeye gelenler, Binali Yıldırım’a yönelik alkışlarla "Her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

Binali Yıldırım'dan alkışlı cevap

Binali Yıldırım kendisini protesto edenlere güleç yüz ve selamlamayla karşılık verirken, el salladı. Bir süre daha devam ederken sonrasında ise kesildi.