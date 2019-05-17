GÜNCEL

Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesinden Eskişehir’e doğru yolan çıkan 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Özkan B. (56), akşam saatlerinde bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şeritten çıkan araç, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Bedriye Mermer (69) ve Nebi Arda (76) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Özkan B. ağır yaralanırken Aysel Arda ve Emine Benli de yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam ettirildi. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'yi iran'a karşı harekete ne geçirdi?
ABD'yi iran'a karşı harekete ne geçirdi?
Bakan Süleyman Soylu'dan "Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" iddialarına yanıt
Bakan Süleyman Soylu'dan "Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" iddialarına yanıt
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu 48 gözalatı
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu 48 gözalatı
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi
Yıldırım'dan ergen protestoculara alkışlı cevap
Yıldırım'dan ergen protestoculara alkışlı cevap
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz
Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz
Saadet Partisi Hatibi Hasan Damar: AK Parti'ye yine kaybettireceğiz
Saadet Partisi Hatibi Hasan Damar: AK Parti'ye yine kaybettireceğiz
17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi TC ile sorgulama
17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi TC ile sorgulama
Rusya'daki yaşanan korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'daki yaşanan korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Söz 83. bölüm 1. fragmanı
Söz 83. bölüm 1. fragmanı