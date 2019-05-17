GÜNCEL

Kaçak maden ocağında göçük: 1 Ağır yaralı

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay 02.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre bir hafta sonra 19 yaşına gireceği öğrenilen Taner Nasuhoğlu isimli genç meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Kaçak ocakta beraber çalıştığı arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Nasuhoğlu, özel bir araçla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan müdahale ile hayata geri döndürülen Nasuhoğlu, yoğun bakıma alındı. Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gencin babası hastane yetkililerinden oğlunun durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan gencin sosyal medyada şiir okuduğu görüntüleri yer aldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'yi iran'a karşı harekete ne geçirdi?
ABD'yi iran'a karşı harekete ne geçirdi?
Bakan Süleyman Soylu'dan "Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" iddialarına yanıt
Bakan Süleyman Soylu'dan "Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" iddialarına yanıt
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu 48 gözalatı
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu 48 gözalatı
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum!
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
İmamoğlu'ndan Maslak Metrosu'nda Yıldırım'a gönderme: Aman ha kopya çekmeyin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nurcan'ı arama çalışmaları 6. gününde
Nurcan'ı arama çalışmaları 6. gününde
Hindistan'da sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi
Hindistan'da sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Cuma mesajları resimli yeni 2019 cuma tebrik sözleri
Çocuğa şiddet! Halası dövdü annenin söyledikleri pes dedirtti
Çocuğa şiddet! Halası dövdü annenin söyledikleri pes dedirtti
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi TC ile sorgulama
17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi TC ile sorgulama
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi
Söz 83. bölüm 1. fragmanı
Söz 83. bölüm 1. fragmanı