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Parkurda korku dolu anlar! Büşra sudan çıkamadı...

Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş birinci bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Büşra parkurda kötü bir düşüş yaşadı. Sudan çıkamayan Büşra'nın yardımına arkadaşları koştu. Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine oyuna Ria devam etti...

Survivor'da gün geçtikçe oyunlar zorlaşıyor ve tansiyon yükseliyor. Son olarak adada kavga etmediği kimse kalmayan Atakan'ın yarışmaya veda etmesi şok etkisi yaratırken, yayınlanan son bölümde korkutan bir sakatlık yaşandı. Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü.

Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı. Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Büşra'nın yardımına takım arkadaşları koşarken Hikmet, Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı. Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine ise Ria devam etti.

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