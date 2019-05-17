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PKK’nın kanlı eylem planı açığa çıktı, işbirlikçi yakalandı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Adliyesi ve Hükümet Konağı'na yönelik eylem planı yapan teröriste destek sağlayan işbirlikçi yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne lojistik destek sağlayan, Çermik İlçe Adliyesine ve Hükümet Konağı'na yönelik planlanan eylem öncesinde keşif-istihbarat çalışmalarında bulunduğu tespit edilen 'Agır' kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisinin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Çermik ilçesi merkezinde belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi. 

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Agır kod adlı N.D. isimli terörist işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etme suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

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