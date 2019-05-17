POLİTİKA

Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı! Bakan Albayrak ile arası nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber Gündem Özel yanında "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aranız kötü mü?" sorusuna "Biz şahsiyetlerimiz üzerinden siyaset geleceği oluşturacaksak bize yazıklar olsun" cevabını verdi.

Bakan Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gazeteci Cem Küçük, Soylu'ya "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız kötü mü?" diye soruldu. Soylu da "Mahfiller bu tip dedikoduları üretiyor. Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey'le. Ne zaman oldu? İlk bakan olduğumuz, birlikte olduğumuz dönemler" şeklinde yanıt verdi.

Albayrak'la arası kötü iddiası

Programda gazeteci Cem Küçük, Bakan Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aralarının açık olduğuna dair dedikoduları hatırlatarak, "Berat Bey'le aranız kötü mü?" şeklinde soru yöneltti. Soylu, soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu soru birkaç kez daha geldi böyle bir dedikodu var mı, var. Biraz önce söylediğiniz mahfiller bu tip dedikodular, üretirler, üretiyorlar. Biz, şahsiyetlerimiz üzerinden eğer bir siyaset geleceği oluşturacaksak bize yazıklar olsun.

Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu

Kişiliklerimiz üzerinden, memleketimizin bu kadar meselesi varken, bu ülke bu kadar dertle karşı karşıyayken, bunu şahsiyetlerimiz ve kişiliklerimiz üzerinden... Tam tersi bizim oluşturduğumuz ciddi bir sinerji oldu Berat Bey'le. Ne zaman oldu? İlk bakan olduğumuz, birlikte olduğumuz dönemler.

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