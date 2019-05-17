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Trafiği birbirine katan maganda kamerada

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçen lüks otomobilin sürücüsü, yolcuların tepki göstermesi üzerine bir de ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BOZ 263 plakalı lüks otomobil, makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçti. Servis şoförünün ve yolcuların tepki göstermesi üzerine otomobil sürücüsü, karayolunda makas atarak gitmeye devam etti. Ancak bir süre sonra otomobil sürücüsü bu kez de servis minibüsünün önünde defalarca ani fren yaparak ve direksiyonu kırarak kazaya davetiye çıkarttı. Makas atarak araçların üzerine süren sürücü, karayolunu birbirine kattı. Yaşananlar ise minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

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