Tansu Çiller Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer mi alacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” oluşturuldu. Söz konusu kurul ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amaçlanıyor.

AK Parti'nin eski ağır topları da yer alacak

Henüz kurulu oluşturan isimler açıklanmadı fakat kulisler Tansu Çiller’i işaret ediyor. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Ömer İzgi ve Akbulut’un da kurulda yer alacağı belirtiliyor.