Diyarbakır merkezli 6 ilde tefeci operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, aranan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan kişiler tefecilikle suçlanırken, şüphelilerin 80 kişiden 9 ay içerisinde 280 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Zanlıların adliyede ifade işlemleri ise sürüyor.