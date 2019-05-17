İbrahim Karakaş eşi Dilber Ay'ın hayatını kaybettiği anı anlattı

Halk müziği sanatçısı Dilber Ay, 29 Nisan günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ölüm sebebi ilk olarak kalp krizi denilen Dilber Ay'ın, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. İbrahim Karakaş ise, haftalar sonra ortaya çıkarak "Ambulans biraz geç geldi." diyerek sanatçının son gününü anlattı.

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yapan İbrahim Karakaş, 22 yıllık eşinin ölümünden sonra birlikte yaşadıkları evde kalamadığını söyledi. Eşi hakkında "Hayatımdan çıkması biraz zor olacak" diyen Karakaş, konuşmasına şu şekilde devam etti: Kendimi toparlayamadım, evde kalamıyorum zaten. Evde otururken 'Ya herif ben bu ayaklardan bıktım kardeşim' dedi. Ayaklarında menisküs vardı, yürüyemiyordu. Sonra bacaklarından ameliyat olmak istedi. Bizde Ankara'ya gittik. Profesör her şeyi inceledi ve ameliyat için yarın gelin dedi.