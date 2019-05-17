GÜNCEL

Adana, yılda 1 milyon ton karpuz üretiyor

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Adana’da, turfanda karpuz hasadı devam ediyor.

Adana’da karpuz hasadına başlanıldığını ifade eden Vali Demirtaş, “Adana’da yaklaşık 145 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor ve yaklaşık 1 milyon civarında karpuz elde ediyoruz. Türkiye’de toplam yılda 4 milyon ton civarında karpuz üretimi yapılmakta bunun 1 milyon tonu yüzde 25’ini Adana’da üretiyoruz. Adana’nın çeşitli yerlerine gidiyor. İhracatı da yapılıyor. Şuanda verimin iyi olduğunu düşünüyoruz. Aroması çok güzel ve lezzetli bir karpuz. Türkiye’de turfanda karpuz Adana’da yetişiyor. Kilosu 2-2,5 TL civarında. Karpuzla ilgili müracaatımız oldu bu sene bu işi sonuçlandıracağız ve Adana karpuzunu markalaştıracağız” dedi. 
Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karpuz ekim alanında çok büyük bir değişiklik olmadığını belirterek, “Adana’da karpuz ekilecek alanlar belli.

Özellikle Karataş, Yumurtalık, Ceyhan bölgesi karpuzla özdeşleşmiş. Bundan sonrada büyük bir değişkenlik olmaz. Mecburuz aslında karpuz ekmeye. Adana’da bu durum sektör haline gelmiş. Karpuz iç piyasaya yetecek düzeyde şuan hasada yeni başladık yavaş yavaş diğer köylerde de hasat başlayacak. Temmuz ayı sonuna kadar biz karpuz üretimine devam edeceğiz” diye konuştu. Tekin, Adana karpuzunun şuanda taze olduğunu İran’dan gelen karpuzların saplarının kuruduğunu vatandaşların buna baktıkları zaman taze olan Adana karpuzunu anlayacaklarını söyledi. Demirtaş ve Tekin açıklamaların ardından tarladaki işçilerle sohbet edip incelemelerde bulundu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
İYİ Parti'den 19 Mayıs töreni kararı: Katılmayacağız
İYİ Parti'den 19 Mayıs töreni kararı: Katılmayacağız
Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı
Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı
Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam
Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan gündem yaratacak 23 Haziran çıkışı!
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz'dan gündem yaratacak 23 Haziran çıkışı!
Süleyman Soylu o iddialara cevap verdi: Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir
Süleyman Soylu o iddialara cevap verdi: Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova 34. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 34. bölüm fragmanı
Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti
Özel düzenek kurup fabrikada esrar üretti
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
İstanbullu Gelin 85. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 85. bölüm 2. fragmanı
Tansu Çiller Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer mi alacak?
Tansu Çiller Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer mi alacak?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti: 1 köpek telef oldu
Sarıyer’de salyangoz zehri dehşeti: 1 köpek telef oldu
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi