İlk kez geldiler! Barajda muhteşem görüntü

Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye doğru göç eden göçmen kuşlar önemli doğa alanlarında harika manzaralara sebep oluyor.

Daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı'nda yüzlerce pelikan ilk kez görüldü. Pelikan kuşları herkesin ilgisi çekmeye başladı.

Hamzabey Mahallesi'nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanların zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı. inegöl'de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazen de ikişerli olarak görülüyor.