Zonguldak'ta kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal Kalafat hayatını kaybetti

ZONGULDAK’ta kabızlık şikayetiyle hastaneye götürülen 11 aylık Kumsal Kalafat, ilaç verilerek gönderildiği evinde ikinci günün sabahında hayatını kaybetti. Hastaneden şikayetçi olan maden işçisi baba Tuncay Kalafat, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. Savcıya şikayette bulunduk" dedi. Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Semra Kalafat (30) ve Tuncay Kalafat’ın (37), 3 çocuğundan en küçüğü olan Kumsal Kalafat, Çarşamba günü kabızlık nedeniyle ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne götürüldü. Hastanenin çocuk acilinde muayene edilen Kumsal’ın çekilen ultrasonu sonrası kullandığı ilaçlar değiştirildi. Eczaneden akşam saatlerinde alınan ilacı kullanan Kumsal’da halsizlik belirtileri başladı. Anne Semra Kalafat, saat 04.00 sıralarında altını değiştirdiği bebeğinin sabah 08.00 sıralarında kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Baba Tuncay Kalafat, bebeğini kontrol ettikten sonra 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kumsal Kalafat’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla evde inceleme yaptı. Kumsal Kalafat’ın cenazesi Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından baba Tuncay Kalafat’a teslim edildi. Bebeğinin içinde bulunduğu tabutu alan Tuncay Kalafat gözyaşlarını tutamadı.