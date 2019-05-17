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Milletvekilini hüngür hüngür ağlatan açılış

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve merhum babasının adını taşıyan Abdulkadir Yüksel Cami'nin açılışında gözyaşlarına hakim olamadı.

25 Eylül 2017 yılında Meclisteki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in oğlu AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan babasının adının verildiği caminin açılışında gözyaşlarını tutamadı. Yüksel konuşmak için kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşandı. Kelimeler boğazına düğümlenen Yüksel, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Abdulkadir Yüksel ile kısa zamanda çok güzel dostlukları olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Abdulkadir Yüksel, Allah rahmet eylesin çok değerli bir kardeşimizdi. Beraber hacca gitmiştim. Hac arkadaşımdı. Buradaki bütün sevaplardan inşallah kendisi de hissedar olacak. Bu Mavikent'te yapılan ikinci camimiz inşallah sayıları daha da artacak. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Milletvekili Müslüm Yüksel babasının bu dünyada hoş bir sada bıraktığına inandıklarını belirterek, inşallah babasının isminin bu camide sonsuza dek yaşayacağını ifade etti. Yüksel gözyaşlarını tutamayarak daha fazla konuşamadı. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Allah bize vekilimizle cennette buluşmayı nasip etsin. Biz de sevgili oğluyla aynı duyguları paylaşıyoruz” şeklinde konuştu. 
Gaziantep Valisi Davut Gül de bu caminin hem bir ibadethane hem de bir vefanın simgesi olarak hizmet edeceğini söyledi. 
Konuşmaların ardından yapılan dualarla Abdulkadir Yüksel'in adını taşıyan cami dualarla açıldı. 

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