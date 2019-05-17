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17 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

17 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul, Ankara, her taraf alarm vaziyetinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "özellikle bir hafta, 10 gündür başka bir tehditle uğraşıyoruz. Burada söyleyemem" diyerek "Onun için herkes alarm vaziyetinde" açıklaması yaptı.

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: MHP'nin yüzde 4'lük oyu İmamoğlu'na gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan açıklaması sonrası MHP’nin 4 puanlık oyunun Ekrem İmamoğlu’na gideceğini öne sürdü.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olumsuz yanıt!

Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da bir program düzenleyecek. Erdoğan siyasi partilerin liderini de davet etti. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı programa Bahçeli'nin katılmayacağı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimindeki rakibi Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasını izlemeye gittiği sırada seyircilerin, protestosuna ilişkin ''keşke alkışlasalardı.'' dedi.

Canan Kaftancıoğlu CHP'nin "23 Haziran" planlamalarını açıkladı!

Kaftancıoğlu, "Saha çalışmalarını 'ramazan', 'Ramazan Bayramı' ve 'bayram sonrasında yapılacaklar' olarak üç bölümde planladık" diye konuştu.

Yavaş'ın teklifi Meclis'ten geçti! Ulaşım ücretsiz olacak

Mansur Yavaş'ın "Vatandaşlar, dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlansın" teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

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