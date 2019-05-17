DÜNYA

Vahşi pitbull motosikletli postacıya saldırdı

Tayvan’da bir motosikletli postacı, zinciri bir yere bağlanmamış şekilde kamyonetin kasasında duran pitbullun saldırısına uğradı.

Olay Tayvan'ın Hsinchu kentine bağlı Hukou bölgesinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, içinde pitbullun bulunduğu bir kamyonetin yanından geçtiği sırada köpek araçtan yola atlayarak, postacıyı ısırmaya çalıştı. Motosikletin devrilmesine ve sürücüsünün de yere düşmesine neden olan köpek, postacının pantolonunu ısırdı. Postacı ise pantolonunu bırakması için bir süre köpeği yumrukladı.

SAHİBİ GELDİ AMA AYIRMAYI BAŞARAMADI

Köpeğinin postacıya saldırdığını gören pitbull sahibi ise, hemen araçtan inerek köpeğini ayırmaya çalıştı ancak başaramadı. Postacı, pantolonunu yırtarak köpekten kurtulurken; köpeğin sahibi de pitbullu yeniden kamyonetinin kasasına koydu ve zincirini demirlere bağladı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ve bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

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