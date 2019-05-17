MEDYA

Esra Erol'un ekibine saldırı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının muhabiri ve kameramanı, canlı yayında saldırıya uğradı. Ünlü sunucu Esra Erol saldırının ardından olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyip sert tepki gösterdi.

Moldova vatandaşı Nina, Esra Erol’un programına çıkarak gözyaşları içinde dini nikâhlı beraber olduğu Ü.D.’nin 1,5 yaşındaki oğlunu kaçırdığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Esra Erol olayın izini sürmek amacıyla ekibini harekete geçirdi.

Ekip olayı çözmek için anne ile birlikte canlı yayın yapmak üzere Antalya’ya gitti. Muhabir Caner Toygar, kameramanıyla birlikte görev başındayken çocuğu kaçırdığı iddia edilen Ü. D. tarafından saldırıya uğradı. 

Ü.D. program ekibine şiddet uyguladı. İş adamı olduğu belirtilen Ü.D.‘nin saldırısı kameralara da an be an yansıdı. 

Yaşanan saldırının ardından Esra Erol yayında "Bizi kimse yıldıramaz velayet konularında haksız olan tarafın her zaman peşinde olacağız ve onların kâbusu olmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş cezaları affediliyor Teklif meclise sunuldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş cezaları affediliyor Teklif meclise sunuldu
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı
Memur olma vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi tutuklandı
Zigana’da korkutan araç yangını
Zigana’da korkutan araç yangını
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Vahşi pitbull motosikletli postacıya saldırdı
Vahşi pitbull motosikletli postacıya saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
İlk kez geldiler! Barajda muhteşem görüntü
İlk kez geldiler! Barajda muhteşem görüntü
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?