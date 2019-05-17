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Şeyma Subaşı, Yeni Evinden İlk Görüntüyü Paylaştı

Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki evi satılığa çıkartmasının sonra Şeyma Subaşı yeni evine taşındı.

Aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile günlerce konuşulan Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Şeyma Subaşı, bu sabah itibariyle yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı. Subaşı, "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım" açıklamasını yapmıştı.

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