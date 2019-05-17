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Haliç Üniversitesi'ne baskın... Onlarca kişi güvenliklere vura vura...

2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar.

Demirören Haber Ajansı

YÖK Genel Kurul'u 2016 yılında yapılan denetimlerde 'kötü yönetildiği' tespit edilen Haliç Üniversitesi'nin faaliyet iznini durdurdu ve yönetimini İstanbul Üniversitesi'ne devretti. Üniversitenin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki yaklaşık 30 kişi, bugün saat 16.00 sıralarında üniversitenin Sütlüce'deki kampüsüne zorla girdi. Topçuoğlu ve beraberindekiler ile özel güvenlikler arasında arbede yaşandı.

Rektörü koltuğundan kaldırdılar

O sırada okulda bulunan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Özel güvenliği aşan Topçuoğlu yönetim katına çıktı ve yeni rektörü koltuğundan kaldırıp kendisi oturdu. İhbar üzerine üniversiteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi de gönderildi. Üniversiteye gelen polis ekipleri yönetim katına çıkarak gruptakileri gözaltına alıp polis aracına bindirdi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü. Bir grup ise okul önünde görüntü alan gazetecilere saldırdı.

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