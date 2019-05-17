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Bakan Akar'dan F-35 ve S-400 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi. Akar "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'dan brifing alan, talimat veren Bakan Akar, daha sonra filo komutanları ve pilotlarla bir araya geldi. Pilotlarla samimi sohbetin ardından bakım komutanlığına geçen Hulusi Akar ve komutanlar, buradaki bakım personeliyle de görüştü ve direktifler verdi.

"Akıllı" mühimmatı inceledi

Bir F-4E uçağındaki yerli üretim akıllı mühimmatı da inceleyen Akar ve komutanlar, daha sonra F-35 uçaklarının konuşlanacağı alana geçti. Buradaki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli ile de bir araya gelen Hulusi Akar, pilotundan bakımcısına kadar tüm personelin Hava Kuvvetleri Komutanlığının, dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini "büyük bir aile" olarak nitelendiren Akar, "Ancak bir bütün halinde çalışarak bize verilen görevleri başarıyla yerine getirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelesine ilaveten Mavi Vatan'da da Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vazifesini yerine getirdiğini de söyledi.

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