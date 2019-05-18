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Behzat Ç. dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!

Bir dönemin çok izlenen dizilerinden olan Behzat Ç. izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin, çekiminden ilk görüntüler yayınlandı.

Türkiye'nin çok sevilen dizileri arasında yer alan Behzat Ç., 6 yıl sonra BluTV aracılığıyla sevenleriyle tekrar buluşacak. Behzat Ç.'nin Twitter hesabından "Geliyoz la" ifadesiyle paylaşılan videoda dizi setinden ilk görüntüler yayımlandı. Görüntülerde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun dizinin birçok bölümünün geçtiği Sokakbaşı meyhanesinde olduğu görülüyor.

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler'in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer'e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir'i yine yalnız bırakmayacak.

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