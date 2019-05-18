POLİTİKA

Süleyman Soylu: Esas mağdur olan Binali Beydir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iptal edilen seçimlerle ilgili konuşurken ''Bu şaibe ile İstanbul yürümezdi. Burada esas mağdur olan Binali Beydir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da bulunan Bahçelievler Trabzonlular Derneği’nde düzenlenen programa katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik ederken, Bakan Soylu burada hemşehrilerine hitap etti. 

Bayburt’ta yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi'nden 2 askerin, çalışmaların sürdüğü Soğanlı Deresi'nde suya kapıldığını ifade eden Soylu, şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi. 

''Sürekli güçlenen Türkiye birilerini rahatsız ediyor''

Herkesin Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a sahip olmak isteyeceğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu, “ Stratejik önemi olan bu şehre tarih boyunca da sahip çıkmak isteyenler oldu. Kim ne derse desin, biz son 300 yılın en güçlü dönemindeyiz. Bu topraklarda ne zaman güçlendiysek hep sorunlarla karşılaştık. İnsanımızı birbirine düşürdüler. Bugün geldiğimiz noktada güçlü bir Türkiye var. Avrupa'ya, mağdur olana elini uzatan bir Türkiye olduğumuzu da gösterdik. İstanbul, Türkiye'nin büyümesinden en büyük payı alan ildir. Türkiye gibi genç ve sürekli güçlenen bir ülke birilerini rahatsız ediyor” dedi.

''31 Mart seçimlerinde esas mağdur olan Binali Beydir''

Terör ile mücadele ederken alt yapı hizmetleri ve eğitimin de unutulmadığını aktaran Bakan Soylu, “ 81 ilde üniversite açıldığını, yollar, köprüler ve tüneller yapıldı. İstanbul'un, 23 Haziran seçimlerinin siyasal çatışma alanı haline getirilmemesi gerek. Türkiye'de yeni bir istikrarsızlığın önü açılmamalıdır. Bunun açılmasını sağlayacak adımları görüyorum. Buradan başka bir şey çıkarılmak istenmesinden, çarpıtılmak istenmesinden endişe duyuyorum. “ 83 sandıkta Binali Beyin 100-150 oyu sıfır, bir, beş olmuş. Kimse bunun tesadüf olduğunu söyleyemez. Biz şimdi kendi hakkımızı savunamayacaksak, halkımızın hakkını nasıl savunacağız. Amerika 'not aldım' diyor, Avrupa başka bir şey söylüyor. Bu şaibe ile İstanbul yürümezdi. Burada esas mağdur olan Binali Beydir" dedi. 

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