DÜNYA

Korku dolu anlar! Vinç üst geçide böyle çarptı

Polonya’da mobil vinç, bir yaya üst geçidinin altından geçtiği sırada, üst geçide çarptı. Meydana gelen kazada, vincin sürücüsü ve yan koltukta oturan yolcu yaralandı.

Olay, Polonya’nın Lubin kentinde meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaya üst geçidin altından geçmekte olan mobil vincin üst geçide çarpması sonucu, vincin ön tekerleklerinin yerden yükseldiği ve kabin kısmının köprüye çarparak ezildiği görüntülendi.

Yerel medya, kazada vinç sürücüsünün ve yanında seyahat eden yolcunun yaralandığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu; üst geçidin ise hasar gördüğü belirtildi.

Kazanın, sürücünün, üst geçidin yüksekliğini dikkate almadan seyretmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
Tokat'taki huzurevinde 17 günde 10 ölüm oldu
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
TBMM'de terör eylemi girişiminde bulunanlar hakkında yeni gelişme
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
DHMİ'den İstanbul Havalimanı açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ile ÖSO sıcak çatışmaya girdi
Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kontrolden çıkan kamyonet ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan kamyonet ortalığı birbirine kattı
Mali'de sel faciasında 16 kişi hayatını kaybetti
Mali'de sel faciasında 16 kişi hayatını kaybetti
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Çiftlikbank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'dan eşine romantik klip
Çiftlikbank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'dan eşine romantik klip
Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadını sokak ortasında dövüp bıçak çekti
Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadını sokak ortasında dövüp bıçak çekti
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
19 Mayıs kutlama sözleri 2019 Atatürk sözleri resimli yeni
Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan cani koca yakalandı
Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan cani koca yakalandı
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?