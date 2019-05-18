DÜNYA

Kontrolden çıkan kamyonet ortalığı birbirine kattı

Pakistan'da sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, cadde üzerinde park etmiş otomobil ve motosikletlere çarptı. 1 kişinin yaralandığı olayda 6 otomobil ve 8 motosiklet hurdaya döndü.

Olay, Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karachi şehrinde meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, içecek taşıyan seyir halindeki bir kamyonetin aniden hızlandığı görülüyor. Görüntülerde sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet kaldırıma doğru yönelerek, cadde üzerindeki araçlara ve motosikletlere çarparak durabildiği görülüyor. Görüntülerde, olayı fark eden insanların ve bir köpeğin de kaçtığı görülüyor.

Yerel medya, 65 yaşındaki bir kişinin yaralandığı kazada, 6 otomobil ve 8 motosikletin hurdaya döndüğünü; kazaya dair polisin kamyonet sürücüsünün ifadesini aldığını duyurdu.

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