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Sevgilisi olmayı kabul etmeyen kadını sokak ortasında dövüp bıçak çekti

ADANA'da sosyal medyadan tanıştığı Nilgün K. (51) ile sevgili olmak isteyen Ahmet U. (58) teklifini reddeden kadını uzun süre tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladı. Amacına ulaşamayınca da bıçak tehdidiyle kaçırmaya çalıştığı 2 çocuk annesini, yol ortasında dövdü.

İddiaya göre Ahmet U., sosyal medya üzerinden tanıştığı Nilgün K.'ye sevgili olma teklifinde bulundu. Nilgün K. ise reddetti. Bunun üzerine Ahmet U., evli olan kadını, eşini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, buluşmaya zorladı. 

Korkuya kapılan Nilgün K. , Ahmet U. ile bir kafetaryada buluştu. Ancak Ahmet U. bu buluşmayı gizlice cep telefonuyla kayda aldı. Ardından da şantaj amaçlı kullanmaya başladı. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ahmet U. hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

Kolundan çekerek götürmek istedi
Bu da Ahmet U.'nun tehdit ve tacizlerini bitirmesini sağlamadı. Olay günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine yürüyerek giden Nilgün K.'yi motosikletiyle takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda da arkasından yaklaştığı kadını kolundan çekerek götürmek istedi. Kendisine direnen Nilgün K.'ye bıçak çekti, sokak ortasında dövdü.

Darp raporu aldı şikayetçi oldu
Nilgün K., çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan, vatandaşların geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Polis merkezine giden Nilgün K. darp raporu alarak, Ahmet U.'dan 2'nci kez şikayetçi oldu.

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