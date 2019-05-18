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Çiftlikbank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'dan eşine romantik klip

Çiftlik Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı.

972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri orta çıktı. Firari sanık Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alıyor.

Bir diğer görüntü ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor. Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu görülüyor.

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