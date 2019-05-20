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Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası!

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile masaya oturmayı planlıyor. İlk görüşme, bu hafta içinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir'in 55 yaşındaki teknik direktörü Abdullah Avcı bir süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi.

Sezon sonunda Şenol Güneş'in ayrılacak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar Abdullah Avcı için ilk girişimlerine başlıyor.

Beşiktaş yönetimi, Medipol Başakşehir'in deneyimli çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki ilk görüşme bu hafta içinde gerçekleşecek.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu'yla anlaşmaya varmıştı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte milli takımın 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile oynadığı maçlara, TFF'nin görevlendirmesi üzerine takımın başında çıkmıştı. (NTV)

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