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Aydın'da kuzen kavgası kanlı bitti

Anadolu Ajansı
Aydın'da kuzen kavgası kanlı bitti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Barış K. (37) ile amcasının oğlu Ö.K., Acarlar Mahallesindeki bir kahvehanede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunanlar kavgayı ayırdı. İki kuzenin kavgası sokakta da devam edince Ö.K. silahını çıkararak çevredeki bir eve sığınmak isteyen kuzenine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Barış K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Şüpheli Ö.K. bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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