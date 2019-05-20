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İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!

İBB'den Cumhuriyet'in iddiasına yalanlama!

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde “İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı” başlığıyla yayınlanan haberin ardından İBB'den açıklama geldi.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

20 Mayıs 2019 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde “İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı” başlığıyla yayınlanan habere ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde bulunan yabancı uyruklu kişilere; din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafirlerimiz gözüyle bakmakta ve hiç bir ayrım yapmadan her türlü hizmetleri yerine getirmektedir.

Bu bağlamda; İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta, sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır.


Dolayısıyla, "İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alan" başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.

Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin, sadece  Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baştaşına, medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin, demokrasimizin bir gereği olup sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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