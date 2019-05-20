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Nurettin Canikli Rabia Naz'ın babasına açtığı davaya ilişkin ilk kez konuştu

Nurettin Canikli Rabia Naz'ın babasına açtığı davaya ilişkin ilk kez konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir." ifadelerini kullandı.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babası Şaban Vatan'ın kendisini olayı örtbas etmekle suçladığını belirtti.

Olayın örtbas edilmesi iddialarıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını daha önce sosyal medya üzerinden açıkladığını anımsatan Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olayın tüm gerçekliğiyle bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım.

''Gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim''

Bunun yanında, İçişleri ve Adalet Bakanlarımızı arayarak, konuyla ilgili tüm iddiaların kapsamlı olarak acılı babanın iddia ve şüphelerini de giderecek şekilde yeniden araştırılması ve soruşturulmasını, gerçek ne ise bir an önce ortaya çıkartılmasını talep ettim." 

"Dava açmak zaruri hale geldi"

Canikli, Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK), daha önce yapılan soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek için müfettişler görevlendirdiğine ve soruşturmanın yeniden başlatıldığına dikkati çekti.

İçişleri Başkanlığının da olayla ilgili yeniden inceleme başlattığını aktaran Canikli, şunları kaydetti:

"Ayrıca, tarafsız sivil inisiyatifler olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ben de Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulacak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını ve olayın bütün yönleriyle TBMM tarafından da incelenmesini talep eden araştırma önergesi verdim. Bütün bunlara rağmen baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti.

'Uzun süre dava açmadım'

Uzun bir süre babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşünerek dava açmadım. Hatta ilk etapta açtığım davayı da geri çektim.  Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. 

Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C. kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Dava açtığım hakaret ve iftiralarla ilgili baba Şaban Vatan'ın mesajlarının çok küçük bir bölümünü örnek olarak bu açıklamaya ekliyorum.  Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir.

''Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz''

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir. Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz. Bu vesileyle Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve adaletin yerini bulmasını içtenlikle temenni ediyorum."

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