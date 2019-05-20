Melih Gökçek’le Ahmet Hakan birbirine girdi! Ahmet Hakan'ı korkuttular deyip...

Ankara Eski Belediye Başkanın Melih Gökçek’le Ahmet Hakan birbirine girdi. Ahmet Hakan'ın köşesinde sorduğu ''Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi’’ sorusuna Melih Gökçek'ten sert yanıt geldi.

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ankara Eski Belediye Başkanın Melih Gökçek’in sürekli Twitter’da CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun HDP üzerinden eleştirmesine tepki gösterdi.

Hakan AK Parti ve Binali Yıldırım’ın HDP’li seçmenin oyunu alabilmek için taktikler, stratejiler, politikalar geliştirdiğini Melih Gökçek’in ise oyları kaçırtmak için elinden geleni yaptığını belirterek ''Melih Gökçek kripto İmamoğlu’cu olabilir mi’’ diye sordu.

Melih Gökçek’in yanıtı gecikmedi!

Melih Gökçek’in Ahmet Hakan’a yanıtı gecikmedi. Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Hakan’ın bu yazıyla kendisini susturmaya çalıştığını belirtip Ahmet Hakan için iki ihtimal var ''ya İmamoğlu’ndan beklentisi var ya da Ahmet'i korkuttular’’ diyerek şu tweetleri attı:

Ya Ahmet Hakan'ı korkuttular ya da...

Bugün Ahmet Hakan aklınca beni susturmaya çalışmış. Ahmet Hakan için açıktan söylüyorum iki ihtimal var. İmamoğlu'nun kazanacağını hissetti. İmamoğlu'ndan belediye başkanı olunca beklentileri var ya da Ahmet'i korkuttular

1️⃣BUGÜN AHMET HAKAN AŞAĞIDAKİ YAZIYI YAZARAK AKLINCA BENİ SUSTURMAYA ÇALIŞMIŞ. ⤵️

AHMET HAKAN İÇİN AÇIKTAN SÖYLÜYORUM İKİ İHTİMAL VAR;

1)İMAMOĞLU'NUN KAZANACAĞINI HİSSETTİ, İMAMOĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA BEKLENTİLERİ VAR.

2)YA DA AHMET'İ KORKUTTULAR. pic.twitter.com/bgwC5fsSIi — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Mayıs 2019

Ekrem İmamoğlu ile ilgili merak ettiği soruları sıraladım

Bu akşam İmamoğlu Ahmet'in programına çıkacak. Ahmet Binali Bey'e her ters soruyu sordu. Şimdi kamuoyunun Ekrem İmamoğlu ile ilgili merak ettiği soruları sıraladım. Bakalım Ahmet bu soruları sorabilecek mi? Sormazsa ne olur? Herkes Ahmet'in özel beklentileri olduğunu düşünür.

3️⃣AHMET,

BİNALİ BEY'E SORULARI SORUNCA ARKADAN BAYAĞI DİRETİYORDUN.

BAKALIM İMAMOĞLU'NA NE YAPACAKSIN?

GÜZELLEME Mİ, YAĞ MI YOKSA GERÇEK GAZETECİLİK Mİ?

BÜTÜN TÜRKİYE BEKLİYOR? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Mayıs 2019

Bakalım İmamoğlu'na yağ mı yapacaksın?

Ahmet, Binali Bey'e soruları sorunca arkadan bayağı diretiyordun. Bakalım İmamoğlu'na ne yapacaksın? Güzelleme mi, yağ mı yoksa gerçek gazetecilik mi? Bütün Türkiye bekliyor?